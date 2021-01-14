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В Сети появилась новая информация о сиквеле сурового викингского экшен-RPG Lords of the Fallen

14 января 2021, 21:30

Выход проекта ожидается уже в следующем году для ПК, PS5 и Xbox Series X.

Lords of the Fallen 2 - новые подробности / Hexwork

Но сначала немного циферок: продажи первой части экшен-RPG от 3-го лица в фэнтези-стиле Lords of the Fallen составили 3 миллиона копий. Другие две игры от той же студии, CI Games, продались не менее впечатляющим тиражом – Sniper Ghost Warrior 3 было продано 3 миллиона копий, а Sniper Ghost Warrior Contracts – 1 миллион.

Также на днях появилась информация о сиквеле сурового викингского соулс-лайка. Её разрабатывает новая студия, Hexworks (но работают там всё те же ветераны игровой индустрии из CI Games), а акцент будет смещён с "силового фэнтези" на "тёмное фэнтези".

Выйдет игра в первую очередь для ПК, PS5 и Xbox Series X (может быть, и для старого поколения, но это пока не точно), а ещё проект называют самым амбициозным в истории студии. Предположительная дата выхода – 2022-2023 год.

Напоследок публике представили обновлённый логотип проекта и пообещали переработанную и сложную боевую систему.

Первая часть Lords of the Fallen представляет собой ролевую игру в фэнтезийном сеттинге (мир, в котором происходит действие), а её релиз состоялся 28 октября 2014 года для ПК и консолей. Это был один из первых тайтлов, непосредственно копирующий успешную механику Dark Souls, но на более казуальный лад. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.

Steam PlayStation 5 Xbox Series X Lords of the Fallen
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