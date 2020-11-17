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В Сети появились концепт-арты Mass Effect 5

17 ноября 2020, 15:10

Свежие изображения намекают на возвращение к просторам Андромеды.

Mass Effect: Andromeda / BioWare

В журнале BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development были опубликованы три концепт-арта новой игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена ранее в этом месяце в рамках празднования дня N7.

На втором арте засветилась архитектура Ремнантов из Andromeda, что вероятно говорит о том, что следующая игра останется в галактике Андромеда.

На третьем арте показан новый ретранслятор с лейблом MR-7. Возможно, пятая часть Mass Effect станет одновременным продолжением как трилогии, так и "Андромеды".

О новой части Mass Effect практически ничего не известно. По словам представителей BioWare, разработка находится ещё на очень ранней стадии. Кроме того, они сообщили, что за создание игры отвечает "команда ветеранов" во главе с геймдиректором оригинальной трилогии Кейси Хадсоном.

Последняя часть в серии – Mass Effect: Andromeda – вышла 21 марта 2017 года и получила смешанные отзывы игроков и прессы, в частности, из-за обилия ошибок, неинтересной истории и монотонных сюжетных миссий.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее стала известна дата выхода новой игры от создателей Dishonored и Prey.

Mass Effect
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