В Windows 11 вернётся одна из фишек "семерки"

В Windows 11 появится поддержка виджетов от сторонних разработчиков / XDA-Developers

На прошлой неделе в Сеть слили предварительную сборку Windows 11. Она пролила свет на дизайн и ряд изменений грядущей ОС, включая виджеты. Они заменят раздел "Новости и интересы" из Windows 10.

Как утверждает инсайдер WalkingCat, сначала в Windows 11 будет поддержка только виджетов из браузера Edge и Microsoft Store, но со временем завезут и возможность добавлять сторонние виджеты, а пользователи смогут кастомизировать эту страницу по своему усмотрению.

Впрочем, разработчик Рафаэль Ривера, протестировавший утёкшую сборку, отметил, что в сборнике не удалось обнаружить API-интерфейсы, связанные с виджетами сторонних разработчиков. Что, впрочем, не означает, что это не изменится в будущем – в конце концов, систему пока ещё даже не анонсировали. Скорее всего, их поддержка будет реализована позже,

Как будет выглядеть финальная Windows 11 и когда она выйдет, станет известно позже на этой неделе; официальная премьера назначена на 24 июня 18:00 по Киеву.

Обзор Windows 11:

Ранее Главред писал о том, что владельцев лицензионных копий Windows 7 и Windows 8.1 может ждать приятный сюрприз в виде бесплатного апгрейда до Windows 11. Обновление на новую операционную систему пройдёт так же, как и обычно: достаточно зайти в настройки и согласиться на установку обновления.

Если же у вас по каким-то причинам установлена Windows 8, то обновиться до 11 просто так не получится. Дело в том, что эта "ось" уже не поддерживается Microsoft. Поэтому вам сначала придётся обновиться до Windows 10, а уже затем до 11.