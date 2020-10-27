Вы готовы? Появились первые видео с распаковкой PlayStation 5

Полные обзоры консоли будут чуть позже.
Sony сняла первое эмбарго на материалы о PlayStation 5, в связи с чем в сети начинают появляться первые видео с демонстрацией распаковки консоли нового поколения от Sony.
Ютуб заполонили анбоксинги от западных журналистов, в которых нам показывают новую консоль со всех сторон и демонстрируют комплект поставки. Полноценные обзоры будут выходить после 6 ноября.
Напомним, что в коробке с консолью идут:
- Геймпад DualSense;
- Подставка;
- Кабель HDMI;
- Кабель питания;
- Инструкция;
- Сама консоль.
Распаковка и сравнения:
Сравнения со всеми консолями семейства PlayStation:
Первые впечатления от революционного контроллера DualSense:
Также в сети появилось сравнение её размеров с другими системами от Microsoft и Nintendo:
Напомним, что продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.