Вы готовы? Появились первые видео с распаковкой PlayStation 5

PS5 / Sony

Sony сняла первое эмбарго на материалы о PlayStation 5, в связи с чем в сети начинают появляться первые видео с демонстрацией распаковки консоли нового поколения от Sony.

Ютуб заполонили анбоксинги от западных журналистов, в которых нам показывают новую консоль со всех сторон и демонстрируют комплект поставки. Полноценные обзоры будут выходить после 6 ноября.

Напомним, что в коробке с консолью идут:

Геймпад DualSense;

Подставка;

Кабель HDMI;

Кабель питания;

Инструкция;

Сама консоль.

Распаковка и сравнения:

Сравнения со всеми консолями семейства PlayStation:

Первые впечатления от революционного контроллера DualSense:

Также в сети появилось сравнение её размеров с другими системами от Microsoft и Nintendo:

Напомним, что продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.