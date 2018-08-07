На линии разграничения Московский патриархат вербует прихожан в ряды боевиков «ДНР» — Тымчук

Ряды боевиков ДНР пополняют прихожане УПЦ МП

На Донбассе, вдоль линии разграничения, представители УПЦ МП вербуют прихожан в ряды боевиков "ДНР".

При этом с потенциальными новобранцами ведутся "разъяснительные беседы" о "неправомерности действий карателей", необходимости защищать "молодую республику" и нависшей угрозе над "русской православной верой", которую хотят искоренить " бандеровцы", рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

«Как правило, для беседы выбираются представители мужского пола призывного возраста и пригодные к воинской службе. В процессе общения устанавливается их отношение к украинской власти и, в случае получения ответа о недовольстве нею и т.д., делаются предложения с финансовым интересом», — пишет он в Facebook.

По данным Тымчука, потенциальным кандидатам предлагается несколько вариантов деятельности: непосредственное прохождение службы в рядах НВФ, либо «информационная помощь» и предоставление информации о деятельности и перемещении подразделений ВС Украины и других силовых органов вдоль линии разграничения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жителей оккупированной части Донбасса массово вербуют на войну в Сирии.