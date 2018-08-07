"Ждем усиления жары": где и когда в Украине будет жарче всего

В Украине будет еще жарче.

Погода в Украине 8 августа будет преимущественно сухой, ясной и маловетреной. При этом такая метеорологическая картина сохранится в течение ближайших дней, заверила синоптик Наталья Диденко.

Причина тому – антициклон, пришедший в Украину.

"Температура воздуха также будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25-29 градусов, на Закарпатье, на юге и востоке + 27-32 градуса", – написала Диденко у себя в Facebook.

Погода в Киеве 8 августа будет сухой и солнечной, пообещала синоптик. Днем, по ее прогнозам, будет +26-27 градусов.

"Такая погода в столице продержится до выходных, однако уже в воскресенье и в начале следующей недели к нам придет усиление жары. Если какие-то работы на воздухе, то лучше сейчас, а если в помещении – лучше с понедельника", – советует Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 августа обещает повышение температуры уже с завтрашнего дня. Жарче всего будет на юге страны – до +32 градусов.

По народным приметам, 8 августа – в день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских – люди следили за цветом зари: если заря золотистая и фиолетовая окраска горизонта – то это к хорошей погоде.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в августе-2018 будет то аномально жаркой, то весьма прохладной. Дождей обещают минимум.

Также сообщалось, что в августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов, прогнозируют метеорологи. Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.