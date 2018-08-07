До +33 градусов и антициклон: какой будет погода в Украине 7 августа

Погода в Украине будет сухой и жаркой.

Погода в Украине 7 августа будет сухой и жаркой благодаря надвигающемуся антициклону.

«Антициклон Johannes обусловит сухую погоду. Если где и упадет несколько местных дождей, то это уже не он, это – локальные условии, когда высокая температура воздуха так прицепится к остаткам влажности в воздухе, что та не выдержит и несется коротким дождем», – написала украинский синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Осадки она допускает разве что на юге стране, да и то – кратковременные и местами. В целом же по всей территории Украины – жарко и сухо.

При этом жарче всего традиционно будет на юге и востоке – до +33 градусов. На остальной территории Украины слегка прохладнее – до +25-28 градусов.

Погода в Киеве 7 августа будет очень теплой: днем термометров покажут до +27 градусов. Также ожидается переменная облачность, но зато без осадков.

Аналогичную метеокартину рисует прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 августа:

Читайте такжеКогда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздноватьПо народным приметам, 7 августа – на Успение (кончина) матери Пресвятой Богородицы правоверной Анны – подмечают:

какая погода на Анну до обеда, такая будет и зима до декабря;

а какая после обеда – такова зима будет после декабря.

Кроме того, если за неделю перед первым Спасом – 14 августа – начнут аисты готовиться к отлету, то зима установится рано и будет морозной, а весна теплой.