В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия

САУ Богдана / Facebook

В Сеть выложили первые снимки новейшей самоходной артиллерийской установки «Богдана» (оснащенной орудием калибра 155 миллиметров − под стандарт войск стран-участниц НАТО), которую в Украине планируют выпускать сериями.

Сперва фото опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель проекта Defense Express и военный эксперт Сергей Згурец. Затем, другое фото, практически фронтальное, обнародовал внештатный советник президента Порошенко Юрий Бирюков.

САУ Богдана / Facebook

Как считают эксперты, «Богдана» − гаубица, созданная по образцу и подобию пушки с боевого модуля польской САУ Krab на колесной основе украинского производства (полноприводный грузовик модели КрАЗ-6322).

К слову, САУ продемонстрируют в Киеве на военном параде ко Дню Независимости.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине испытали новейший боевой модуль, а также новое артиллерийское оружие.