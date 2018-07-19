Оружие возмездия. В Украине испытали новейший боевой модуль: фото, видео

На Гончаровском военном полигоне, распороженном в пределах Черниговщины, состоялись демонстрация и испытания новейшего боевого модуля, установленного на бронемашину модели "Козак-2М".

Соответствующее сообщение, фотографии и видео на своей странице в Facebook опубликовал военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его информации, новейший модуль может обороудоваться различными типами пулеметов, однако его главную ударную силу составляет укараинский противотанковый ракетный комплекс модели "Барьер" (в модификации с увеличенным количеством боесприпасов − ракет "Р-2С").

Кроме того, на модуль весом в четыре центнера можно установить ракеты с осколочно-фугасной и с термобарической боевой частью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине испытали обновленное ракетное оружие, а также о том, что страна заняла 11 место в спсике экспортеров.