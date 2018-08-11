В Минобразования назвали дату первого звонка в школах

Первый звонок может пройти в субботу или понедельник / УНИАН

В Министерстве образования и науки сообщили, что решение о дне проведения праздника первого звонка индивидуально примет каждое учебное заведение.

Как сообщает УНН со ссылкой на данные ведомства, поскольку 1 сентября в этом году выпадает на субботу, праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября.

"Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относятся к исключительной компетенции учреждения образования, решение о проведении праздника первого звонка принимает учреждение образования. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", - отметили в МОН.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк подписали Меморандум о популяризации и внедрении в образовательный процесс школ широкого изучения истории Голодомора 1932-1933 годов.