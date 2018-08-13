"При заказе гроба и места на кладбище - скидка": в Сети показали, как троллят боевиков

13 августа 2018, 06:13

"Лучше позаботиться о своих похоронах заранее", говорится в сообщениях, которые приходят боевикам.

боевики, донбасс, снайпер
Боевики на Донбассе / Twitter

Воюющая на Донбассе снайперша боевиков Василина Черданцева получила сообщение, в котором ей, как представителю "ополчения", предлагают ритуальные услуги со скидкой, говорится в сообщении пользователя под ником Team of ZinaPortnova‏.

"Нам поступила информация, что вы сейчас воюете на стороне ополченцев ДНР, против киевской хунты. Учитывая то, что Порошенко в полной мере возобновил АТО и хунта активно применяет авиацию по блок-постам и лагерям ополченцев, а также имеет значительное превосходство в живой силе, а Российская Федерация все никак не спешит на помощь, есть большая вероятность, что вы в скором времени будете нуждаться в наших услугах. Лучше позаботиться о своих похоронах заранее. При заказе цинкового гроба и места на кладбище скидка 20%. Вывоз тела в любую точку России за счет компании. При заказе 10-ти цинковых гробов скидка 40%. Пожалуйста, расскажите о нашем сервисе своим товарищам-ополченцам", - сказано в сообщении, которое пришло Черданцевой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского военного.

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Донбасс боевики
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