На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка

Боевик "ДНР"

В зоне военного конфликта на Донбассе в среде боевиков «ДНР» и российских военных заметно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе Главка разведки украинского Минобороны. Согласно обнародованным данным, среди террористов и россиян регулярно возникают конфликты.

К примеру, во вторник, 7 августа, на передовой позиции одного из «подразделения» т.н. «1 АК» террористической группировки "ДНР" трое боевиков избили сослуживца-россиянина, нанесли тяжелые травмы, закопали живьем в землю, после чего совершили дезертирство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики террористической группировки "ДНР" утопили танк.