Произвол врага на Донбассе. Боевики "ЛНР" захватили дом и стреляли по людям — разведка

На Донбассе в одном из захваченных населенных пунктов боевики самопровозглашенной "ЛНР" силой заняли частный дом.

Террористы открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против их произвола, рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны полковник Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки ведомства.

"… на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения, в частности, мародерства, ограбления, совершенных военнослужащими 1 и 2 "армейских корпусов" ("ДНР" и "ЛНР" соответственно — Ред.) вооруженных сил российско-оккупационных войск", — отметил спикер.

Напомним, в декабре 2017 года в Минобороны, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что в подконтрольном поселке Зайцево (находится под Горловкой) российский наемник убил сотрудника "министерства госбезопасности" террористической "ДНР".