Смертельное ЧП в Борисполе - во время ремонта двух работников "Киевоблэнерго" похоронило заживо

Внезапный оползень похоронил двоих коммунальщиков заживо / ГСЧС в Киевской области

В городе Борисполь Киевской области произошло фатальное ЧП - двое работников "Киевоблэнерго" оказались похоронены заживо из-за неожиданного оползня; инцидент произошел 13 августа во время ремонтных работ.

Во время проведения ремонтных работ в глубокой траншее по улице Мичурина в Борисполе земляной вал внезапно сполз вниз; большие массы земли при обрушении погребли под собой двоих рабочих "Киевоблэнерго".

Читайте такжеНа Закарпатье мощный оползень блокировал главную автотрассу: фотоСпасатели оперативно устранили завал и извлекли похороненных заживо коммунальщиков. Один из пострадавших, 27-летний рабочий, получил легкие травмы и перелом руки, второй пострадавший, 44-летний сотрудник "Киевоблэнерго", скончался на месте от полученных травм и удушья.

Ранее в Киеве на центральной улице города прорвало городской водопровод - долгое время жители города могли любоваться гейзером воды высотой в несколько метров.