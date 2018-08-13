"Красивенный гейзер": в Киеве снова прорвало водопровод, на этот раз у центрального ЗАГСа

Незапланированный фонтан "порадовал" жителей окрестностей центрального ЗАГСа Киева / скриншот из видео

В Киеве на проспекте Победы, прямо возле центрального ЗАГСа, появился незапланированный фонтан - прорвало подземный киевский водопровод.

В месте прорыва из-за огромного давления воды образовался большой фонтан, заливающий все вокруг, сообщает Киев оперативный.

Читайте такжеВ Киеве на улице из-за прорыва трубы в небо ударила пятиметровая струя: фото, видео"Красивенный гейзер у центрального ЗАГСа на проспекте Победы неожиданно открылся сегодня в 16:00", - пишет автор видео на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве десятки домов лишились водоснабжения из-за провалившейся под землю "Газели".