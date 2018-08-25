Потерял почти треть веса. Правозащитники узнали о состоянии голодающего Балуха

25 августа 2018, 08:39

Незаконно осужденный украинский активист в захваченном РФ Крыму не нуждается в специализированной медпомощи, утверждают в "прокуратуре".

Балух
Балух / Фото: фото @crimeahrg

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух (находится в следственном изоляторе Симферополя) с начала голодовки потерял около 30% своего веса.

Украинец до ареста весил около 95-ти килограммов, а сейчас — около 60-ти, сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные родственников нашего соотечественника.

По сведениям правозащитников, крымская "прокуратура" в официальном ответе сообщила защите, что состояние здоровья активиста удовлетворительное. 

"... жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается", — утверждают в "прокуратуре".

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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Крым голодовка Владимир Балух
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