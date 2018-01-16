В Крыму вынесли приговор вывесившему украинский флаг мужчине: подробности

В аннексированном Крыму т.н. "Раздольненский районный суд" признал виновным в незаконном хранении боеприпасов украинского активиста Владимира Балуха и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

Такое сообщение опубликовал портал "Крым.Реалии". Непосредственно перед оглашением приговора Балух под запись видеокамеры смартфона пожелал Украине "не сдаваться".

Мужчина не считает себя жертвой и уверен – "Все будет нормально, все будет Майдан".

Он был задержан сотрудниками ФСБ 8 декабря позапрошлого года. Те утверждали, что обнаружили на чердаке дома, где проживает Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты Балуха и крымские правозащитники полагают, что он был репрессирован из-за своей проукраинской позиции, в том числе и из-за флага Украины, вывешенного во дворе его дома.

Напомним, в августе минувшего года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии, а также уплата штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.