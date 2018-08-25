Экс-"прокурор" Крыма Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины - СМИ

Наталья Поклонская / "НТВ"

В Конституционный Суд Украины поступила жалоба от экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской с просьбой оценить конституционость некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.

В частности, Поклонская просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 (в части того, что "жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде") и положений части 4 статьи 399 УПК (касательно того, что "судья-докладчик отказывает в открытии производства только, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, или судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, из которых оно не может быть обжаловано в соответствии с положениями статьи 394 Кодекса").

Статья 309 определяет решения следственного-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, а статья 399 определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ открытии производства, пишут "Українські Новини".

Как рассказали в КС, Поклонская обратилась с жалобой 21 августа как гражданка России, но в суде ничего с этим не могут сделать, поскольку любой гражданин согласно Конституции имеет право на подачу индивидуальной конституционной жалобы.

Напомним, ранее сообщалось, что Поклонская вышла замуж в Крыму.