Военный эксперт назвал наиболее уязвимый участок в украинской обороне

Украине стоит усилить оборону, заявил эксперт / УНИАН

Боевики могут устроить провокации и обострения в любых точках, в том числе даже там, где раньше этого не было, заявил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, Украине стоит очень серьезно усилить оборону и со стороны Беларуси, которая сегодня демонстрирует недружественное отношение к Украине, и со стороны оккупированного Крыма, откуда у РФ есть возможность совершать атаки.

"И особенно я бы обратил внимание на акваторию Азовского моря. На сегодняшний день уже существует потребность создания участков с минными заграждениями и различных условий, которые затруднили бы несанкционированное появление российских кораблей, судов и катеров в наших территориальных водах. Морской участок у нас – наиболее уязвимый. И здесь нужна серьезная продуманная тактика действий, в том числе непрямых, которые создадут совершенно другие условия существования для флота РФ", - заявил Бадрак в интервью "Сегодня".

Напомним, ранее экс-боец "Айдара" рассказал, что планирует РФ в Азовском море.