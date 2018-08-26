Политолог рассказал, как Украине перейти от выживания к развитию

Владимир Фесенко / Главред

Проблема Украины, главным образом мешающая развитию, заключается не только в плохой власти и неэффективности элит, но также в отсутствии доверия и присущем украинцам фатализме.

Такое мнение выразил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в колонке на сайте журнала "Новое время".

"Социологи подтверждают, что мы - нация недоверчивых. А доверие - одна из главных составляющих капитала развития, а следовательно одно из препятствий на нашем пути", - пишет Фесенко.

Среди препятствий на пути к развитию страны эксперт также отмечает и присущий, по его словам, украинцам фатализм.

"Он (фатализм) помогает выживать, но и тормозит развитие. Мол, а зачем развиваться? Вокруг природа, черноземы, все растет. Мы спасемся - если не хлебом, то картофелем. И неурожай переживем. Ну а если уж совсем плохо, то переедем в страну по соседству, а может и за океан - мы и там выживем", - считает он.

"В 2014 году мы начинаем проявлять свой скрытый потенциал солидарности. Так мы можем преодолевать это доверие - опять же ради выживания. Поэтому должны перейти этот рубикон - от солидарности ради выживания в критические времена к солидарности ради развития", - подытожил Фесенко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за стойкость "в годы испытаний и войны". По его словам, жители страны не только выжили, но и "нарастили крепкие мышцы".