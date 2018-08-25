Порошенко поблагодарил украинцев за живучесть

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за стойкость "в годы испытаний и войны".

По его словам, жители страны не только выжили, но и "нарастили крепкие мышцы".

"Слава богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытаний войной и экономическим кризисом, которые причинила российская агрессия. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы. Спасибо свободолюбивому и сильному украинскому народу! Слава Украине!" - написал Порошенко в Twitter.

Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи.



Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні! pic.twitter.com/XF58G1z9en — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 августа 2018 г.

Напомним, открывая военный парад в честь Дня независимости Украины, президент Петр Порошенко процитировал гимн Организации украинских националистов (ОУН) и сделал ошибку.