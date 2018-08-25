В Украине на День Независимости никого не убили

Аброськин утверждает, что не было и покушений / Facebook.com

За сутки 24 августа, когда вся Украина бурно праздновала 27-ю годовщину своей Независимости, Национальная полиция не зарегистрировала по стране ни одного убийства либо покушения на убийство.

"За последние сутки на территории нашего государства не зарегистрировано ни одного факта убийства или покушения на убийство. Также отсутствуют факты гибели детей. Для меня как руководителя уголовной полиции Украины - это самая крупнейшая за последнее время награда в День Независимости Украины", - написал в Facebook первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины и подчеркнул, что граждане государства являются "сплоченной несгибаемой нацией". В Киеве 24 августа на Крещатике в 10:00 начался военный парад, прямую видеотрансляцию мероприятия можно посмотреть здесь.