Центр Киева завалили мусором после празднования Дня независимости

В пятницу, 24 августа, в Киеве торжественно отмечали День независимости Украины. Кроме массовых акций в центре столицы, на НСК "Олимпийский" также состоялся грандиозный концерт "Океана Эльзы".

Вместе с тем на утро, 25 августа, центральные улицы Киева оказались буквально завалены мусором, который остался после массовых акций.

Напомним, 24 августа, в центре Киева во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, сразу двое военных потеряли сознание.

Отметим, что "Главред" напомнил все случаи, когда военные теряли сознание на мероприятиях с участием Порошенко.