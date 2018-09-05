В Украине зафиксирована опасная вспышка менингита: уже есть первые жертвы

5 сентября 2018, 09:51

На данный момент под наблюдением врачей находятся 9 детей и одна женщина.

врачи
На Закарпатье зафиксирована вспышка менингита / Открытые источники

Из-за вспышки менингита на Закарпатье уже умерла 8-летняя девочка, ее брат в реанимации.

Первых больных менингитом госпитализированы в областную инфекционную больницу еще неделю назад. Их привезли из села Порошковая.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 9 детей и одна женщина. Восьмерым пациентам диагноз уже подтвердили, еще у двоих – признаки заболевания, они были в контакте с больными.

Все называют себя цыганами-волохами, живут в одном месте села.

Ранее в Тернополе медики загубили 3-летнего ребенка с менингитом. Маленький Артемка умер из-за промедления врачей и запоздалого диагноза, считают его родные.

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Закарпатье менингит Закарпатская область
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