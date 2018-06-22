Цена врачебной ошибки. В Тернополе медики загубили 3-летнего ребенка с менингитом: видео

В Тернополе 3-летний мальчик умер в реанимации на четвертый день после обращений родителей к медикам, при этом врачи сначала не выявили оснований для госпитализации ребенка, а впоследствии инфекционисты детской больницы не смогли вовремя разглядеть бактериальный менингит.

Маленький Артемка умер из-за промедления врачей и запоздалого диагноза, считают его родные.

Они рассказали, что медики из скорой помощи отказывались забирать ребенка в стационар в течении двух суток, пишет ТСН.

В то же время в центре экстренной помощи убеждают, что мальчика сначала не госпитализировали, потому что не было оснований, но дальше сами же на этом настаивали.

В свою очередь, медики инфекционного отделения детской больницы уверяют, что спасли бы ребенка, если бы его привезли хотя бы на сутки раньше. Хотя и сами менингит заподозрили не сразу.

При этом диагноз "менингит" врачи установили через шесть часов после приема мальчика в инфекционку.

После случившегося родственники Артема требуют минимум увольнения медиков скорой и инфекционного отделения, а в полиции уже открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем выполнении врачами своих обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пациентов принимали пьяные медики.