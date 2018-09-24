СБУ вызвала Жириновского на допрос

Служба безопасности Украины / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Госдумы РФ, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

Повестка на 27 сентября опубликована в правительственное издании "Урядовый кур'єр".

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский... вызывается на 09.00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Жириновскому планируется предъявить обвинение и допросить в качестве подозреваемого за поддержку самопровозглашенных "ЛДНР" и финансирование терроризма.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял 18 сентября. Также подозреваются еще два депутата российской Госдумы.

Сам депутат считает дело против него "политическим преследованием". "Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами",- заявил он накануне.