Жириновский назвал инициированное в Украине уголовное дело преследованием

Владимир Жириновский считает, что в Украине его преследуют политически / kremlin.ru

Депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на сообщения об инициированном против него расследовании по уголовному производству на территории Украины.

"Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами", - цитирует российского политика ФАН.

По словам Жириновского, судить будут по итогам дела не его, а украинских власть имущих во главе с президентом Петром Порошенко.

"Был такой специальный международный уголовный суд по бывшей Югославии, будет такой же по бывшей Украине", - заявил он.

Напомним, против лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и двоих депутатов Государственной Думы Российской Федерации, подозреваемых в финансировании терроризма, могут провести в Украине специальное досудебное расследование по уголовному производству.