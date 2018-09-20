"Поступить как Сталин". Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого "Ил-20"

Владимир Жириновский / kremlin.ru

Одиозный и известный постоянными публичными скандалами депутат Госдумы РФ/лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти устроить развязывание новой мировой войны в ответ на сбитый в Сирии самолет-разведчик "Ил-20".

В прямом телевизионном политик заявил, что военная агрессия должна быть направлена против Израиля, который якобы и спровоцировал сбитие самолета.

"Сейчас наш президент, как в 1941 году Сталин, должен решать: начать или ждать еще очередную провокацию. Мы дождались — и потеряли полстраны и миллионы погибших. А если бы Сталин принял правильное решение, мы бы 20 июня расколошматили бы все дивизии, которые стояли для нападения, война бы по-другому пошла. Поэтому здесь вопрос, кто первый", — выступил с пламенным призывом Жириновский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мать погибшего в результате сбития "Ил-20" военного затравили в Сети, а президент РФ Владимир Путин "распек" из-за сбитого самолета израильского премьера Беньямина Нетаньяху.