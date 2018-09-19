Крушение российского Ил-20 в Сирии: мать погибшего военного затравили в Сети из-за Крыма

По словам пользователей, "возмездие" за действия отца настигло сына.
Мать Александра Алешина, погибшего при крушении российского самолета Ил-20, который в понедельник сбили сирийские ПВО, рассказала о травле в Facebook.
Елена Алешина накануне опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына. "Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета", - написала она.
Пользователи в комментариях сообщили, что ее супруг, генерал-майор Александр Алешин-старший участвовал в аннексии Крыма. По их словам, "возмездие" за действия отца настигло сына.
Из-за нападок Алешина удалила пост.
Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших 14 российских военных (погибло 15. - Прим.).
Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.
В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.
По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.