Крушение российского Ил-20 в Сирии: мать погибшего военного затравили в Сети из-за Крыма

Ил-20

Мать Александра Алешина, погибшего при крушении российского самолета Ил-20, который в понедельник сбили сирийские ПВО, рассказала о травле в Facebook.

Елена Алешина накануне опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына. "Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета", - написала она.

facebook.com

Пользователи в комментариях сообщили, что ее супруг, генерал-майор Александр Алешин-старший участвовал в аннексии Крыма. По их словам, "возмездие" за действия отца настигло сына.

Из-за нападок Алешина удалила пост.

Александр Алешин-младший / facebook.com

Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших 14 российских военных (погибло 15. - Прим.).

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.