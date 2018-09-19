Крушение российского Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших

Имя пятнадцатого погибшего не уточняется.
Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена 14 российских военных (погибло 15. - Прим.), погибших при крушении в Сирии самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО:
1. Денис Гордов;
2. Павел Ткаченко;
3. Роман Долматов;
4. Алексей Седунов;
5. Сергей Гаврютин;
6. Виктор Квасенков;
7. Тимофей Баранов;
8. Владимир Яковлев;
9. Александр Бурлака;
10. Алексей Арзуманов;
11. Григорий Зиновьев;
12. Андрей Сергеенков;
13. Александр Вечернин;
14. Константин Назаров.
Пятнадцатый погибший - вероятно подполковник Александр Алешин. Об этом может свидетельствовать пост в Facebook, опубликованный его матерью, Еленой Алешиной.
"Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета", - написала она.
Женщина также разместила на своем аватаре фото сына.
оссийский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.
В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.
По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.