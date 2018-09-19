Крушение российского Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших

Ил-20

Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена 14 российских военных (погибло 15. - Прим.), погибших при крушении в Сирии самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО:

1. Денис Гордов;

2. Павел Ткаченко;

3. Роман Долматов;

4. Алексей Седунов;

5. Сергей Гаврютин;

6. Виктор Квасенков;

7. Тимофей Баранов;

8. Владимир Яковлев;

9. Александр Бурлака;

10. Алексей Арзуманов;

11. Григорий Зиновьев;

12. Андрей Сергеенков;

13. Александр Вечернин;

14. Константин Назаров.

Пятнадцатый погибший - вероятно подполковник Александр Алешин. Об этом может свидетельствовать пост в Facebook, опубликованный его матерью, Еленой Алешиной.

"Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета", - написала она.

Женщина также разместила на своем аватаре фото сына.

оссийский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.