Крушение российского Ил-20 в Сирии: стало известно о гневном звонке Путина Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин позвонил премьеру Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с крушением российского самолета Ил-20, сбитого накануне сирийскими ПВО.

"Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент призвал израильскую сторону "не допускать таких ситуаций впредь".

В свою очередь, Нетаньяху пообещал предоставить подробности о действиях израильских ВВС над сирийской территорией.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.