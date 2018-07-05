"Украина будет наша!": Жириновский назвал условие отказа от "Северного потока-2". Видео

Российский политик Владимир Жириновский в эфире одного из телеканалов РФ признал, что России выгоднее продавать газ через украинскую ГТС, а не через "Северный поток-2".

В связи с этим, по словам Жириновского, Россия может и отказаться от строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" – но есть одно условие.

"Если Трамп отдает Украину – "Северный поток-2" остановим. Украина будет наша! Мы погоним газ по земле, это дешевле! Зачем лезть в океан, так сказать? И "Турецкий поток" остановим. Все пойдет по земле! По русской земле – до Карпат! И там будем сами продавать им (Евросоюзу – ред.) и газ, и нефть", – заявил одиозный политик.

По его мнению, что Россия и Штаты могут взять Европу под свой контроль: "Европа будет наша. Не в смысле – в военном отношении. В том плане, что Трамп будет ее эксплуатировать, и мы не будем ее поддерживать. То есть обо всем можно договориться".

При этом он резюмировал: "Эти два человека (Трамп и Путин – ред.) могут сделать что-то чудодейственное. Но у них не получится. Потому что для этого нужно иметь другой подход к решению вопроса".

Напомним, в Генпрокуратуре Украины заявили о причастности депутатов Госдумы РФ к материально-техническому обеспечению незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". Отмечается, что преступные действия реализовывались под руководством Жириновского, который сотрудничал с впоследствии ликвидированным лидером боевиков Гиви и на протяжении 2014-2017 годов предоставил террористическим организациям шесть автомобилей.