Суд разрешил провести расследование дела против Жириновского

Владимир Жириновский / Vesti-ua.net

Против лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и двоих депутатов Государственной Думы Российской Федерации, подозреваемых в финансировании терроризма, могут провести специальное досудебное расследование по уголовному производству.

Соответствующее разрешение дал Шевченковский районный суд города Киева, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он напомнил, что досудебным расследованием установлено, что в Москве в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В состав группы вошли отдельные депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России. При этом двое депутатов Госдумы РФ в Москве в марте-июне 2014 года, с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии средств массовой информации, призвали граждан РФ к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР". Также депутаты обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие на территории России пунктов по сбору соответствующих средств.

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Пресс-секретарь ГПУ отметил, что указанные депутаты заключили соответствующее соглашение о материальном обеспечении "ДНР" и обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

"В дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского, по просьбе главаря террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), на протяжении 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований шести транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - отметил Лысенко.

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Он добавил, что по этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа 2017 года и 27 июня 2018 года Управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генпрокуратуры Украины в отношении Жириновского и двоих депутатов Госдумы РФ составлено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Инкриминируемые указанным депутатам Госдумы уголовные правонарушения предусматривают наказание на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого Ил-20.

Кроме того, лидер ЛДПР полез в драку после того, как его назвали "го*ном".

Ранее Жириновский пригрозил президенту Украины Петру Порошенко ядерным ударом по его резиденции.