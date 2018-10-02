В Черкассах раздали антисемитские листовки образца 1943 года

Эдуард Долинский / censor.net.ua

Жители одного из домов на улице Крещатик в Черкассах обнаружили в своих почтовых ящиках распечатку антисемитской статьи "Вечный ж*д".

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"В воскресенье, в Черкассах, жители дома номер 188 по улице Крещатик обнаружили в своих почтовых ящиках послание с отпечатанной на обеих сторонах бумаги статьей "Вечный ж*д". Статья, раскрывающая интриги и притязания на мировое господство еврейской расы, подписана неким Рязанцевым и якобы взята из газеты "Новое слово" за 1943 год", - написал Долинский, приложив фото листовок.

Ранее Долинский сообщал, что на прилавке столичного книжного магазина "Академкнига" заметили издание "Мировая москвинско-еврейская проблема и освободительный национализм" Дария Свитлого с цитатами из автобиографической книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".