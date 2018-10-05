"Достать до Москвы": военный эксперт рассказал о новых украинских ракетах

5 октября 2018, 08:14

Украина способна создать ракеты с дальностью в полторы тысячи километров.

Испытания ракетного комплекса "Ольха"
Испытания ракетного комплекса / Facebook Юрия Бирюкова

Украина способна создать ракеты с дальностью в полторы тысячи километров, которые смогут "достать до Москвы", заявил военный эксперт Валентин Бадрак.

"Украина уже достигла возможности создать ракету в 1,5 тысячи километров. А это уже ракета, которая может достать до Москвы. В принципе, это оружие, которое призвано изменить риторику переговоров, чтобы Украина, вооружившись двумя сотнями таких ракет, сможет диктовать свои условия, по крайней мере, иметь возможность отстаивать свою позицию", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.

Бадрак уточнил, что новая ракета задумана в виде мобильного противокорабельного комплекса.

"Крылатая ракета уже сейчас способна поражать цели на 500 км., а если это будет 1,5 тысячи км., то это будет уже совсем другая история", - добавил эксперт.

Напомним, ранее были опубликованы кадры испытаний ракетного комплекса "Ольха".

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ракета Валентин Бадрак
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