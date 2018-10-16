Названа шокирующая стоимость сгоревших в Украине боеприпасов

Сергей Пашинский / УНИАН

Стоимость сгоревших в Украине за последние 2,5 года боеприпасов составляет более $2 млрд.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп ("Народный фронт") Сергей Пашинский, передает "ДС".

"Официально информирую, что за последние два с половиной года, начиная со Сватово и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на 2 миллиарда долларов", - сказал Пашинский.

Он отметил, что в парламенте уже готовили перечень мер безопасности, но ничего сделано не было.

"Хочу просто напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка. После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности разработал "методичку" того, что нужно сделать. Это все было передано руководству Минобороны и Генштаба. За год ничего сделано не было... Заклинаниями, что мы идем в НАТО, мы боеприпасы не сохраним", - заключил Пашинский.

Утром 9 октября под Черниговом в районе городя Ичня начались пожар и взрывы на военном арсенале. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, а в радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.