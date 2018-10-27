Украину признали лидером рейтинга доступа к архивам КГБ

Архив КГБ в Украине максимально открыт / Фото: ukrboard.com.ua

В международном рейтинге доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР от Института развития свободы информации (IDFI) первое место заняла Украина.

Общая оценка в рейтинге составила 70,11%. Результаты опубликованы на платформе Open-Archives.org.

При расчетах учитывали следующие категории: архивные услуги, законы о деятельности государственных архивов, читальные залы (услуги и процедуры для исследователей), веб-сайты (архивные, отдаленные онлайн-сервисы) и другие законы, касающиеся архивов.

В Украине закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" вступил в силу 21 мая 2015 года. Согласно документу, вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов к Отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти.

Как известно, Оpen-Archives.org – это онлайн-платформа, которая предоставляет интерактивный рейтинг архивной открытости из постсоветских стран.

Напомним, по словам архиепископа УПЦ КП Евстратия Зори, сотрудничество патриарха РПЦ Кирилла с КГБ является безусловным, поскольку в Советском Союзе священнослужители по-другому не могли действовать легально.