Обмен моряков "Норда": Украина выступила с неожиданным заявлением

30 октября 2018, 19:32

Погранслужба заявила, что это событие – "спланированная комбинация страны-агрессора".

Пограничники
Погранслужба неожиданно прокомментировала обмен моряков "Норда" / Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины опровергла заявление российской стороны об обмене 7 моряков российского судна "Норд" на украинцев.

Как следует из заявления ведомства, экипаж "Норда" действительно вернулся на территорию аннексированного Крыма. Оккупационные власти полуострова в свою очередь отпустили 7 граждан Украины. Однако ГПСУ настаивает, что это был не "обмен" – экипаж "Норда" просто вернулся домой. При этом все члены команды остаются гражданами Украины.

Читайте такжеКрымские оккупанты пришли в ярость из-за продажи судна "Норд""7 граждан Украины имели право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничений в праве передвижения", – сообщили в ведомстве.

Что касается 7 отпущенных граждан Украины, то речь идет о рыбаках, задержанных пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближение к берегам аннексированного полуострова.

"Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию как обмен, состоявшийся на админгранице", – отметили в погранслужбе.

При этом тот факт, что в один день 7 человек с украинской стороны, и 7 моряков из аннексированного Крыма решили одновременно пересечь КПВВ "Каланчак", в погранслужбе назвали "спланированной комбинацией страны-агрессора".

"Неизвестно, по каким причинам моряки "Норда" решили поехать домой сегодня, поскольку они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве РФ… А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественным, поскольку их не в чем обвинить. Скорее всего, это спланированная комбинация страны-агрессора", – заявили в ведомстве.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). 

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обмен ГПСУ Норд Владимир Горбенко
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