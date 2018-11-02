Батуринская трагедия: как московиты 310 лет назад устроили в Украине геноцид

Картина, посвященная резне в Батурине/ Bigmir.net

2 ноября жители Украины отдают дань памяти жертв одного из наиболее жутких и кровавых эпизодов истории страны – полного уничтожения в 1708 году войсками московского царя Петра I столицы гетмана Ивана Мазепы Батурина и геноцида его жителей.

На тот момент Московское царство уже восьмой год подряд вела Северную войну против Швеции, причем несколько раз потерпев поражения от войск тамошнего короля-полководца Карла XII.

В 1708-м он планировал масштабный поход на Смоленск и Москву, однако московиты значительно усложнили ему задачу, начав работать по тактике "выжженной земли", уничтожая населенные пункты и лишая тем самым шведов необходимых ресурсов.

Спасая свое войско от голода и болезней, король Карл отправился с ним на зимние "квартиры" в Украину. В сложившихся условиях казацкий гетман Иван Мазепа ему союз против Петра I, который позволил бы всей Гетманщине вырваться из-под гнета Москвы.

Узнав об "измене" казаков, царь Петр I пришел в ярость и дал команду своему ближайшему сподвижнику, светлейшему князю и фантастическому казнокраду Александру Меншикову "на корню" уничтожить Батурин.

Резиденция Мазепы изначально была хорошо укреплена и могла выдержать осаду в течение многих месяцев. Меншиков окружил город двадцатитысячным российским войском, состоящих из конных и стрелецких полков, потребовав немедленной капитуляции. Казаки категорически отказались. Началась осада.

Однако полковник Прилуцкого полка Иван Нос скоро начал подстрекать своих казаков сдаться сопротивление московитам, за что был арестован и прикован к пушке. Но, желая избежать смертной казни за измену, он тайком отправил к Меншикову своего подчиненного, Соломаху, который и рассказал врагам о тайном проходе в Батурин.

Благодаря предательству московиты ворвались в город и устроили резню. Жертвами обезумевших от жестокости солдат стали более 7 тысяч казаков батуринского гарнизона и приблизительно столько же горожан. Московиты разоряли даже православные храмы, в которых пытались укрыться люди. В целом расправа шла в лучших традициях Ивана Грозного – батуринцев массово колесовали, рубили на части и сажали на колья.

По информации западных историков, Меншиков даже приказал распять тела убитых казаков на плотах и пустить их по течению реки Сейм, чтобы вся Гетманщина узнала о страшной судьбе города.

В 2008-м в Украине по поручению Кабмина были проведены траурные мероприятия в рамках 300-летия трагедии в Батурине. Тогдашний президент страны Виктор Ющенко сравнил устроенный московскими солдатами геноцид со сталинским геноцидом украинцев (Голодомором 1930-х).