Пушкин, Чехов, Достоевский: украинский писатель назвал причины любви украинцев к России

Андрей Кокотюха считает, что украинцы не могут отказаться от русской литературы / Главред

Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что многие украинцы продолжают хорошо относиться к России, поскольку значительно влияние на людей оказывает культура этой страны.

В блоге для НВ он отметил, что культурное влияние можно считать некой "культурной ловушкой".

"Многие сограждане скажут: вот почему ориентация на Европу и США — это хорошо и правильно, а любить Россию и быть носителем пророссийских взглядов — нет. Война — это политика. Сидели бы мы тихо, не лезли на Запад, где нас никто не ждет, и царили бы на нашей территории мир да любовь", - пишет автор.

По словам Кокотюхи, украинцы не могут отказаться от сказок Пушкина, на которых выросло уже много поколений, от шедевров Толстого, Чехова, Достоевского, а также от многочисленного советского культурного наследия.

"Странная любовь к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове — а ведь писавших в одно время с ними Золя, Мопассана и По у нас почему-то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики. И на русских советских фильмах. Украинцы продолжают любить воинствующую Россию только за то, что она милостиво позволяет пользоваться собственным культурным наследием. Да еще и считать это великое своим", - подытожил писатель.

Как ранее заявлял Кокотюха, составление программы по литературе для украинских школьников часто напоминает формат армейской "дедовщины", рождённой в СССР: те, кто прослужил в муках год, желают таких же мук новобранцам.