Хотим халяву! Как миллионы украинцев до сих пор идут к коммунизму

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

8 декабря 2017, 06:49

Те, кто хочет халявы и те, кто её обещает в случае своего прихода к власти, дружно ненавидят коррупцию и обличают всех вокруг. 

"Наша цель – коммунизм". Такие лозунги висели на домах в центральной части каждого советского города. Времена позднего СССР родили по этому поводу много анекдотов. Например, предлагали представить такой слоган на воротах артиллерийской воинской части. Потом Союз распался, мир вокруг начал стремительно меняться, а в Украине, наконец, декоммунизация стала государственной политикой. Оказывается, подавляющее большинство украинцев готово поддержать этот курс. Но при одном условии: если государство придумает коммунизму другое название. Сохранив суть явления и не отказавшись от достижения цели, поставленной пролетариатом сто лет назад.  

Подобный вывод напрашивается после обнародования результатов опроса, проведённого в Украине специалистами фонда "Демократические инициативы и. Илька Кучерива" и Киевского международного института социологии. Согласно им, две трети украинцев считают, что государство обязано предоставлять гражданам бесплатные услуги. Прежде всего, миллионы наших сограждан не желают платить за образование и медицину. Лишь 20% опрошенных считают, что государство не должно ни за что платить, позволив активным людям самим развиваться, зарабатывать, платить налоги и оплачивать счета. Возникает устойчивое подозрение: это именно те, кто активно поддержал Революцию Достоинства, а затем – волонтёрское движение.

"Папа, чего хочет советская власть? – Чтобы не было богатых, сынок. – Странно. А дедушка, когда свергал царя, хотел, чтобы не было бедных". Вот ещё одна шутка времён позднего СССР, когда коммунизм критиковали без боязни попасть в лагерь или психушку. Майдан по содержанию был типичной буржуазной революцией, цели которой расходились с устоявшимися взглядами живущего в советской системе координат большинства. Две трети украинцев как тогда, так и сейчас, во время затянувшейся на три года войны, ненавидят "буржуев" и требуют от государства всего, побольше и два раза в месяц. Они готовы мириться с нищетой, если держава по-прежнему будет её гарантировать.

Бесплатные услуги, дармовщина, халява – как раз та самая гарантированная нищета. Этого не готовы замечать миллионы. При условии, что действующая при советской власти уравниловка сохранится. Мой родственник по бабушкиной линии всю жизнь работал на мебельной фабрике и с завидной регулярностью внедрял рационализаторские предложения. За это висел на доске почёта, о нём периодически писала местная газета. Рационализатор имел кучу дипломов. Но на его зарплате это не отражалось. Пьяница, спавший под соседним станком, получал пятого числа аванс, а двадцатого – зарплату, которая ничем не отличалась от суммы, за которую расписывался в кассе креативный, как сегодня говорят, работник.

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Подобных примеров сотни тысяч, и таким образом советская власть искусственно удерживала баланс, позволяющий гражданам не чувствовать разницы, которая нормальна в любом цивилизованном обществе. Где тот, кто умнее и талантливее, тот имеет больше и живёт лучше. Остальные могут получить то же самое, если не станут ждать милостыни, а засучат рукава и найдут себя в этой жизни. Но политика, нацеленная на бесплатные услуги населению, привела к краху империю, имевшую колоссальные ресурсы благодаря оккупационной и колониальной политике сначала Петрограда, потом – московского Кремля. История СССР - яркое тому  свидетельство. Только ностальгия за якобы справедливой страной, к тому же много лет подогреваемая новейшей российской массовой культурой, вытесняет из памяти факты, которые любители дармовщины видели собственными глазами.

Вот почему упомянутые данные социологов очень опасны и реально угрожают нашему будущему. Государство, граждане которого хотят всего и задаром, обречено на крах. Популисты, приди они к власти, побегут отсюда первыми. Оставив миллионы тех, кто поверил в бесплатный сыр и проголосовав за "леваков", у разбитого корыта. Будут ли сопротивляться экспансии внешнего агрессора те, кто сегодня требует бесплатной медицины и прочих утопий, якобы присущих коммунизму? Нет. Они и от оккупантов начнут требовать того же самого. Только получат в разы меньше, чем может гарантировать власть "барыг" и "шоколадных зайцев".

Удивительное рядом. Те, кто хочет халявы и те, кто её обещает в случае своего прихода к власти, дружно ненавидят коррупцию и обличают всех вокруг. Тогда как советское социалистическое наследие подтверждает очевидное: именно условно-бесплатные услуги и есть прямое порождением коррупции. Прежде всего – бытовой, но коррупция и начинается снизу. Даже если обойти коррупцию, всё равно обойти товарно-денежные отношения не получается.

Бесплатный доктор с маленькой зарплатой готов лечить вас за дополнительные деньги. Бесплатный учитель не имеет возможности уделять внимание всем, и родители несут гонорары репетиторам. Бесплатный небритый сантехник дышит на вас перегаром, условно-починенное им ломается через сутки и на выручку приходит частный предприниматель, сделавший за деньги и хорошо. На бесплатных дорогах сделан ямочный ремонт, и потом мы спрашиваем, почему столько аварий. Список дармового, которое на самом деле стоит немалых денег, можно продолжать, но это всё – банальные истины.  

Голосующие за халявное, ибо все проблемы якобы обязано решать государство, адепты коммунизма двумя руками хватают легендарные продуктовые наборы, появившиеся двадцать лет назад с лёгкой руки экс-мера Киева Леонида Черновецкого. Да, эту технологию первым придумал миллионер по прозвищу "Космос", опробовав её на своём избирательном округе в обнищавшей к середине 1990-х Дарнице. Столичные ценители бесплатного избирали его аж два раза. Что получили взамен? Ничего. Бесплатные услуги недолговечны. Если вовремя не понять этого – рискуем потерять страну без всякой внешней агрессии и оккупации.

Андрей Кокотюха

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