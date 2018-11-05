В УПЦ (МП) рассказали, почему отказываются от участия в объединительном Соборе

Богослужение УПЦ (МП) / "ТСН"

В УПЦ (Московского патриархата) заявили о том, что их представители не станут принимать участие в объединительном Соборе, по результатам которого должно состояться создание единой Украинской православной церкви, а затем назначение ее главы.

Соответствующее заявление сделал архиерей УПЦ (МП), архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в интервью специализированному порталу "Оrthodoxia.info".

При этом представителей УПЦ (КП) и УАПЦ священнослужитель назвал "раскольниками и самозванцами".

""Отцами" этого так называемого собора, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета (предстоятеля УПЦ (КП) — "Главред") анафемы, до сих пор не соединился с ним вокруг Евхаристической Чаши", — подытожил архиепископ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, когда сможет пройти Собор по объединению украинской церкви.