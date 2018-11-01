Эксперт рассказал, когда сможет пройти Собор по объединению Украинской церкви

Украинские священнослужители / УНИАН

Собор, на котором будут решаться вопросы всеукраинского объединения церквей, скорее всего, пройдет в ноябре нынешнего года.

Такого мнения придерживается религиовед и эксперт Андрей Юраш, сообщает портал "Gazeta.ua".

"Для того, чтобы организовать его, надо провести согласительные действия между представителями всех украинских православных церквей. Теперь все зависит от них. Украинская власть выполнила свою часть домашнего задания. Сделала все, чтобы получить автокефалию. Практическую сторону должны взять на себя церкви. Должна быть здоровая коммуникация между предстоятелями, чтобы совместными усилиями подготовить объединительный собор", − считает он.

Как полагает Юраш, межцерковный диалог уже идет на вполне себе высоком уровне и проходит на больших скоростях.

Читайте такжеТомос об автокефалии: в УПЦ КП начнут возносить молитвы за патриарха Варфоломея"Идут переговоры по подготовке собора, должности предстоятеля. Что интересно, в этих переговорах принимает участие большое количество священников Московского патриархата, которые якобы являются оппонентами томоса. Они, очевидно, тоже планируют присоединиться к Украинской поместной церкви. Просто выступают против из-за влияния руководства, на самом деле не поддерживая эту позицию", − сказал он.

Кроме того, религиовед призвал не забывать о возможности влияния на подготовку проведения Собора иерархов УПЦ (Московского патриархата) и их начальства – РПЦ.

"Через Московский патриархат будут пытаться давить на священников. Но вряд такая практика будет успешной. Самая главная задача, которая стоит сейчас, - это компромисс между всеми православными церквями Украины. Для этого надо время. Надеюсь, нашим церковникам удастся отложить свои личные амбиции и прийти к общему знаменателю", − подытожил Юраш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в УПЦ (КП) рассказали, кого из архиереев Московского патриархата не пропустят на объединительный Собор.