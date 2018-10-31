В УПЦ КП рассказали, кого из архиереев Московского патриархата не пропустят на объединительный Собор

архиепископ Евстратий (Зоря) / "Главред"

Официальный спикер УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря) заявил о том, что не видит никакого смысла в участии в объединительном Соборе митрополита Онуфрия и священнослужителей Московского патриархата, выступающих против томоса об автокефалии для Украинской церкви.

Соответствующее мнение он высказал в интервью порталу "Главком". "Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на Собор Они скажут, что хотят принять участие. Они архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы − члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархат", − считает священнослужитель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что архиепископ Евстратий назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦ