"Конец нового имперского проекта": архиепископ рассказал, как автокефалия УПЦ мешает России

Автокефалия УПЦ мешает России реализовать неоимперский проект, сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) / Главред

В Украине утверждение единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать Российской Федерацией неоимперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

Видимо, в Москве надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) во время чата на "Главреде".

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви (Украинской православной церкви — Ред.) Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", — отметил собеседник.

Читайте такжеАрхиепископ пояснил о преимуществах автокефалии УПЦ для рядовых украинцевПо его словам, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", — сказал архиепископ.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.