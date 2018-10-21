"Конец нового имперского проекта": архиепископ рассказал, как автокефалия УПЦ мешает России

21 октября 2018, 08:30

В Украине нужно не допустить насилия в вопросах веры, отметил секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что автокефалия УПЦ мешает России реализовать неоимперский проект
Автокефалия УПЦ мешает России реализовать неоимперский проект, сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) / Главред

В Украине утверждение единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать Российской Федерацией неоимперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю. 

Видимо, в Москве надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) во время чата на "Главреде".

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви (Украинской православной церкви — Ред.) Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", — отметил собеседник.

Читайте такжеАрхиепископ пояснил о преимуществах автокефалии УПЦ для рядовых украинцевПо его словам, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины. 

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", — сказал архиепископ.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.

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Россия церковь Владимир Путин автокефалия автокефалия УПЦ
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