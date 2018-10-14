Чем Москва ответит на автокефалию Украины

Вселенский патриархат приступил к процедуре предоставления автокефалии украинской церкви

Решение Синода, в котором говорится, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви, а также указывается, что Киевская церковь всегда подчинялась и подчиняется Вселенскому патриархату – это решение колоссального исторического значения прежде всего потому, оно восстанавливает справедливость по отношению к Украинской церкви.

Константинопольский патриархат – это душа Византии. И хотя Византия погибла более полувека назад, нынешние события доказывают, что душа ее бессмертна: Византии нет, но церковь действительно живет. Это – торжество духа над материей.

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?Москва долгие годы рассказывала всему миру, какая она великая и какая православная. Однако, когда патриарх Варфоломей спросил: "А сколько у вас крещенных людей?", с российской стороны воцарилась гнетущая тишина – Москве нечего ответить, потому что в России уничтожались верующие, православные христиане оказались теми же людьми, из той же организации, которая сегодня при власти в России.

Теперь же Украина сможет создать мощный центр духовной легитимности между православными церквями. Ее голос теперь будет слышен намного лучше, нежели это было раньше. Не только в вопросах идентичности, но и в мирских вопросах, в делах, касающихся оздоровления общества, в вопросах общественной морали и борьбы с различными социальными болезнями.

Что касается идеологической плоскости данного вопроса, то все прекрасно видят, что руководство Русской православной церкви и Московского патриархата больше слушается голоса ФСБ и российских спецслужб, нежели голоса Бога.

А у Константинопольского патриархата, наоборот, серьезное отношение ко всему, что он делает. Он посчитал, что необходимо помочь десяткам миллионов украинских верующих, тогда как Русской православной церкви было наплевать на всех этих людей – ее интересовали только приказы кураторов из российских спецслужб.

Таким образом, мы становимся свидетелями разоблачения истинной сути РПЦ и Московского патриархата. Так, например, в Московском патриархате говорят, что приезд в Украину двух священников из материнской церкви в Константинополе – это попытка агрессии, но при этом они в упор не видят реальную агрессию с убийствами десятков тысяч украинских людей. Это проявление жуткой духовной слепоты. Для УПЦ МП неотвратимо настанут трудные времена.

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуКак известно, Москва сейчас ставит под сомнение авторитет Вселенского патриарха. А ведь это значит, что она становится настоящим еретиком. Ведь на Вселенских соборах 451 года и других годов, на Халкидонском соборе – очень древних, которые прошли за тысячу лет до того, как вообще Москва получила свою метрополию – были упоминания о Вселенском патриархе, а вот упоминаний об РПЦ или Московском патриархате не было, потому что и Москвы тогда еще не было.

Когда Москва ставит все это под сомнение, она ведет себя как сборище еретиков. Такие вещи нельзя подвергать сомнению, потому что это то, на чем держится церковь – на постановлениях Вселенских соборов.

Так что фактически Москва сейчас "вынимает себя" из вселенского православия, а дальше будет лишь дрейфовать в сторону безверия – от позерского православия, которое она в последнее время и демонстрировала (то есть симуляция набожности), в сторону отрицания всех авторитетов.

Например, уже от российских священников высокого уровня слышны слова о том, что "у мусульман больше любви, потому что они обвязываются поясами шахидов и подрывают себя во имя бога, а христиане только чего-то просят". И это сказала одна из ключевых их фигур в РПЦ! Это называется "каждый извращенец по-своему понимает любовь": им кажется, что обвязаться поясом шахида и убить других – этом и есть любовь. Это – демонстрация патологий, которые происходят в голове у церковных деятелей РПЦ.

Странно выглядят и другие заявления. Например, настоятель Киево-Печерской лавры Павел говорит, что не надо лечить безнадежно больных, не нужно продлевать им жизнь – мол, лучше тратить ресурсы на что-то другое. Наверное, на его мерседесы… Это – совершенно антихристианская политика и совершенно антихристианские заявления.

В свое время были Антоний Печерский, который ходил по Печерской лавре, и, когда видел у монаха что-то, кроме его одежды, забрал это и бросал в печь, дабы они не привязывались к мирскому душой. Антоний и Феодосий Печерские ходили в одних рясах, как простые бедные рабочие, но были вхожи к князю, были одними из наиболее влиятельных людей в городе.

Вот разница в ментальности, разница в понимании христианства в его начальном виде и в нынешнем…

Так что отныне Украину не смогут отравлять через душу. Каноничность не выдают ни в российской царской охранке, ни в КГБ, ни в ФСБ, ни в МГБ – нигде не выдают.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦЧто же касается действий Москвы в ответ, она теперь будет прибегать к абсолютно бестолковым спецслужбистским диверсиям против Константинопольского патриархата, будет пытаться создать какой-то "другой Константинопольский патриархат", объявить кого-то другого вселенским патриархом. То есть она всячески будет пытаться подменить настоящую церковную структуру какой-то фиктивной. Но никто из серьезных религиозных деятелей в этом не будет участвовать, понимая, что с настоящей церковной деятельностью это не имеет ничего общего.

РПЦ ждет замыкание на самой себе. К сожалению, так сложилось, что очень много священников Московского патриархата были деморализованы с самого начала этой "гэбэшной" машиной, и они полюбили свое спецслужбистское начальство, свои грехи больше, чем Бога. Результат – прогнозируем.

Ведь посмотрите хотя бы на события последних дней. Например, россияне для того, чтобы минимизировать позитивное влияние решения о Томосе на украинское самосознание, подорвали склады под Ичней – хотели подсветить Томос горящими складами. А что получилось на деле? А получилось, что они подсветили Томос аварией российской ракеты "Союз". Не зря в Библии говорится: "Не рой другому яму – сам в нее упадешь".

Так что происходящее сейчас с украинской церковью – это большое торжество справедливости по отношению к украинскому народу и церкви.

Александр Палий, политолог и историк, специально для "Главреда"