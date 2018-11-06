Николаевские морпехи провели лесные учения: опубликованы зрелищные фото

Военнослужащие ВСУ провели целый комплекс тренировочных мероприятий.
Бойцы Николаевского отдельного батальона морской пехоты провели боевые учения в лесной обстановке.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице батальона в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, военнослужащие отработали тактику действий отделения, а также тренировали перемещение, десантирование и круговую оборону.
Также солдаты провели патрулирование и отработали стрельбу по условному противнику.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ провели на Донбассе учения систем ПВО и ударных самолетов.