Вятрович объяснил нежелание Запада называть агрессию РФ в Украине войной

Поселок Верхнеторецкое Донецкой области

Западные политики не называют агрессию России против Украины войной, потому что в таком случае им пришлось бы решительнее поддерживать Киев, что сейчас, очевидно, не входит в их планы.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в чате на "Главреде".

"Термин "война" более мобилизующий и требующий более решительных действий. Признать сейчас заграницей то, что Россия ведет войну против Украины, означает, что нужны будут более решительные действия по поддержке Украины", - считает Вятрович.

По его мнению, украинские власти должны более решительно говорить о войне.

"Я считаю, что это действительно война, потому что невозможно выиграть войну, даже не назвав ее "войной", - отметил он.

Ранее сообщалось, что четверо украинских военных подорвались на взрывном устройстве на светлодарском направлении.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.