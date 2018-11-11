ВСУ понесли потери на Донбассе

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Четверо украинских военных подорвались на взрывном устройстве на светлодарском направлении.

Об этом сообщил пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что на территории Украины вне закона находится более 3 млн единиц нарезного оружия. "По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов (единиц) нелегального нарезного оружия", - сказал Луценко.