Подсчитано количество нелегальных "стволов" на руках у украинцев

10 ноября 2018, 10:42

Только официально в Украине зарегистрировано 1241 убийство и 1717 разбоев.

Изъятое оружие
cr.npu.gov.ua

На территории Украины вне закона находится более 3 млн единиц нарезного оружия.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

"По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов (единиц) нелегального нарезного оружия", - сказал Луценко.

Глава ГПУ при этом отметил, что только официально в Украине зарегистрировано 1241 убийство и 1717 разбоев.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в Украине за период с 2014-го по 2018-й правоохранители изъяли около 8,6 тыс. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

По его словам, всего было изъято около 400 единиц гладкоствольного, 4,5 тыс. нарезного и 3,7 тыс. единиц другого огнестрельного оружия.

Кроме того, 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тыс. патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ. При этом за четыре года в стране зарегистрировано около 12 тыс. уголовных правонарушений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов (незаконное обращение с оружием, разбои, грабежи и пр.).

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Украина оружие МВД ГПУ Юрий Луценко Анатолий Матиос
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